Україна в липні потроїла експорт зерна

За даними на 30 липня з початку 2012-2013 МР (липень 2012 - червень 2013) Україна експортувала 1,193 млн тонн зерна, що в три рази більше, ніж на аналогічну дату минулого року, коли на зовнішні ринки було поставлено 0,393 млн тонн.

Такі дані УНІАН надали в Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

Повідомляється, що за вказаний період експорт пшениці склав 365,6 тис. тонн, у тому числі продовольчої - 238,7 тис. тонн (в 2011 році - 123,2 тис. тонн), кукурудзи - 782,5 тис. тонн (39 тис. тонн у 2011 г), ячменю - 42,5 тис. тонн (230 тис. тонн). На зазначену дату законтрактовано 1,85 млн тонн зерна, у тому числі 738 тис. тонн пшениці, 651 тис. тонн ячменю, 449 тис. тонн кукурудзи. Нагадаємо, в 2011-2012 МР експорт зерна з України склав 21,794 млн тонн. За прогнозами Мінагропроду, в поточному сезоні експорт зерна складе 20-22 млн тонн.