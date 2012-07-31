Мінагропрод обговорить з китайським Ексімбанком умови кредиту в 3 млрд дол. - Присяжнюк

Міністерство аграрної політики і продовольства України має намір найближчим часом обговорити з фахівцями китайського Ексімбанку умови залучення кредиту в 3 млрд дол. для фінансування проектів у сільському господарстві.

Про це 31 липня повідомив на зустрічі з журналістами міністр агропроду Микола Присяжнюк.

«Через два дні приїжджає велика група фахівців з китайського Ексімбанку і буде відпрацьовуватися угода», - повідомив він.

За його словами, угода передбачатиме, що кошти будуть спрямовуватися, зокрема, для фінансування аграріїв, збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та форвардного фінансування.

Планується, що кредит в сумі 3 млрд дол. буде виданий на 15 років, з яких перші 5 років будуть пільговими - без виплат тіла кредиту, а наступні 10 років - під 6% річних, включаючи всі витрати.

Крім того, передбачається, що Україна буде мати можливість вийти на ринок Китаю із зерновою групою, і в даний час йде узгодження фітосанітарних документів.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня Верховна Рада України надала державні гарантії на кредит Експортно-імпортного банку Китаю в розмірі 24,3 млрд грн для сільського господарства. Документом передбачається, що в 2012 році державні гарантії можуть надаватися в обсязі до 39,3 млрд грн і можуть бути спрямовані, зокрема, на фінансування пріоритетних проектів у сфері сільського господарства на реалізацію Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці в галузі пріоритетних проектів у сільському господарстві.

Нагадаємо, меморандум про співробітництво між Міністерством аграрної політики і продовольства України та Експортно-імпортним банком Китаю з підтримки пріоритетних проектів в сільському господарстві був підписаний 28 червня 2012 року.

Меморандум дасть можливість Україні залучити кошти в обсязі 3 млрд дол. на фінансування конкретних проектів у сільськогосподарському секторі.

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