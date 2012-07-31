Кабмін і аграрні організації домовилися узгоджувати обсяги експорту зерна

Уряд України та профільні громадські організації домовилися узгоджувати обсяги експорту зерна на 2012-2013 маркетинговий рік (МГ, липень 2012 - червень 2013).

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в підписаному сьогодні Додатку до Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики і продовольства України та суб'єктами господарювання - експортерами зерна від 11 жовтня 2011 року.

«Обсяги експорту на 2012-2013 МГ повинні бути визначені і погоджені в письмовій формі на 1 вересня 2012 року», - йдеться в Додатку. Зазначається, що документ передбачає продовження дії підписаного Меморандуму між урядом і учасниками зернового ринку на поточний МР - до 1 липня 2013 року. Документом передбачено спільно визначати і узгоджувати обсяги експорту зерна на основі попереднього балансу зернових. У разі можливого введення обмеження експорту зерна Мінагропрод повинен інформувати учасників ринку за 2 місяці до цього. Як зазначив президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир Клименко, сьогоднішній документ дуже важливий для ринку, «щоб ми не завдали збитки для ринку, які ми завдавали, забороняючи експорт».

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк підкреслив, що у випадку, якщо буде проекспортовано понад 80% зернових з задекларованого обсягу, Мінагропрод та учасники зернового ринку будуть збиратися і приймати рішення щодо подальших дій.

При цьому міністр підкреслив, що на сьогодні жодних передумов для обмеження експорту зерна немає - урожай зерна і перехідні запаси будуть достатніми для забезпечення внутрішнього ринку та експортного потенціалу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Україна в липні потроїла експорт зерна