У Луганській області горить 4,5 га лісу. В Ялті – вже 10 га

У Луганській області на території Володарської сільської ради горить 4,5 га лісу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, горить 1 га поверхового змішаного лісу, 1,5 га низового змішаного лісу та 2 га сухої трави.

Повідомлення про загоряння до державної пожежно-рятувальної частини №15 надійшло від чергового Свердловського лісництва сьогодні об 11.00.

На місці події наразі працюють 12 осіб, 2 автоцистерни та 1 аварійно-розливна станція підпорядкованої державної пожежної частини №15 та 3 особи, 1 автоцистерна державної пожежно-рятувальної частини №34. Також до гасіння залучені 15 співробітників, 2 автоцистерни, 2 трактора лісомисливського господарства, 6 осіб та 3 водовозки Володарської сільської ради.

О 12.30 пожежа була локалізована. Ліквідація пожежі триває.

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Площа пожежі в заповіднику біля Ялти за кілька годин збільшилася на 2 га - до 10 га

Майже 500 чоловік і близько 50 одиниць техніки, зокрема два вертольоти і літак, намагаються загасити пожежу в Ялтинському гірсько-лісовому заповіднику, площа якої за останні кілька годин збільшилася на 2 гектари - до 10 га.

Такі дані на 14-ту годину повідомила прес-служба кримського управління МНС.

"У ліквідації пожежі задіяні пожежний літак Ан-32П і два вертольоти Мі-8, 478 чоловік, 48 одиниць техніки", - уточнює відомство.

Гасіння ускладнюють сильний вітер і скелі.

Як повідомляв УНІАН, 0,6 га в заповіднику загорілися вранці 30 липня. Правоохоронці називають причиною НП підпал, вони виявили біля місця події двох чоловік, які підозрюються в причетності до пожежі.

Це друга велика пожежа в заповіднику за останній час. Місяць тому там вигоріло 8 гектарів. Тоді причиною ЧП називали блискавку, що влучила в дерево.