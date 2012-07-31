Втрати України через скорочення експорту молочної продукції оцінюють у 80 млн дол.

Втрати України через скорочення експорту молочної продукції оцінюються у 80 млн дол. Такі дані УНІАН озвучили в асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

Повідомляється, що за підсумками першого півріччя 2012 р. експорт молочної продукції з України у вартісному виразі скоротився на 29% у порівнянні з першим півріччям 2011 р., або на 78,9 млн. дол. Окрім негативного впливу заборони на імпорт сирів Російською Федерацією, зниження експорту відбулося також за рахунок значного зменшення відвантажень вершкового масла і цільномолочної продукції. «Сирна війна» з Росією негативно вплинула на зовнішньоторговельний баланс країни і завдала значного збитку молочній галузі України. За даними Держстату, в РФ у першому півріччі 2012 р. було відвантажено на 7,7 тис. тонн сиру менше, ніж за аналогічний період минулого року, що призвело до втрат у розмірі 46,8 млн. дол. Водночас експорт сирів в інші країни у вартісному виразі залишився незмінним, а в деяких випадках навіть підвищився.

За словами директора агентства AgriSurvey УКАБ Тараса Гагалюка, галузь зазнала втрат не тільки через зниження експорту сирів. «За перше півріччя 2012 р. було експортовано на 20% менше сухого молока, на 56% менше цільномолочної продукції (молока, кефіру, сметани, ряжанки, йогурту, сирів жирних та ін.) і аж на 81% менше масла вершкового. Загальні втрати сягнули 78,9 млн. дол.», - повідомив він.

Проте найбільш негативні наслідки для молочного сектору – саме через неможливість експортувати сири. «За даними нашого дослідження, закупівельні ціни на молоко більше корелюють саме з обсягами експорту сирів, а не масла чи сухого молока. І це природно, оскільки сири – основний експортний продукт молокопереробної галузі України. Тому питанню підтримки вітчизняного виробника на зовнішніх ринках необхідно приділяти підвищену увагу», - наголошує Т.Гагалюк.

Нагадаємо, Росспоживнагляд у лютому за результатами досліджень встановив, що у складі сирів українських виробників ПП КФ "Прометей", АТ "Пирятинський сирзавод", ТОВ "Гадячсир", ТОВ "Лозівський молочний завод, ПП "Рось" філія "Ахтирський сирокомбінат", ПАТ "Дубномолоко" містяться рослинні жири, інформація про наявність яких не була вказана на етикетці, що є порушенням російського техрегламенту на молоко і молочну продукцію. У результаті продукція виробництва цих підприємств потрапила під заборону для реалізації в Росії.

У середині травня відомство дозволило чотирьом українським заводам повернутися на російський ринок. Йдеться про продукцію підприємств "Пирятинський сирзавод", "Дубномолоко", "Гадячсир" і "Прометей".