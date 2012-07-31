Підвищення нормативної грошової оцінки сільгоспземлі скасують

Уряд може скасувати підвищення нормативної грошової оцінки сільськогосподарської землі. Про це повідомив сьогодні на брифінгу у Києві міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.

За словами М.Присяжнюка, підготовлено рішення про скасування ухвали про підвищення нормативної грошової оцінки землі, враховуючи складну ситуацію, в якій у поточному році опинилися аграрії.

«Цей проект ухвали вже направлено в уряд і найближчим часом буде розглянуто і ухвалено», - повідомив міністр.

Нагадаємо, більш як рік тому уряд своєю ухвалою збільшив нормативно-грошову оцінку сільгоспземлі на коефіцієнт 1,756.

Низка аграрних організацій звернулися до уряду з проханням призупинити дію ухвали Кабміну від 31 жовтня 2011 р. № 1185 «Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки землі сільськогосподарського призначення і населених пунктів» до розробки обгрунтованої нормативної грошової оцінки земель, яка відповідатиме економічним реаліям.

Зокрема, у зверненні наголошувалося, що підвищення нормативної грошової оцінки землі сільгосппризначення в 1,756 раза, за оцінками організацій, призведе до додаткових втрат виробників у розмірі понад 4,5 млрд грн, що негативно позначиться на фінансово-господарській діяльності компаній.