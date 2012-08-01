У Запоріжжі зареєстровано захворювання свиней африканською чумою (АЧС). Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

Згідно з повідомленням Головного управління ветеринарної медицини у Запорізькій області, 30 липня 2012 року в с. Комишуватка Приморського району Запорізької області в особистому господарстві був виявлено падіж свиней. З метою експертизи матеріал від загиблих тварин було направлено для дослідження до Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи.

За результатами дослідження виявлено, що тварини загинули від вірусу АЧС.

Зазначається, що вірогідним джерелом інфекції могло бути завезення відпочиваючими з Російської Федерації збудника хвороби з харчовими продуктами тваринного походження.

В осередку виникнення хвороби 31 липня 2012 р. введено карантин, перекрито автомобільну дорогу, яка проходить через населений пункт, і забезпечено рух автотранспорту в об'їзд.

Робоча група виїхала до Запорізької області для координації дій з ліквідації хвороби і недопущенню подальшого поширення збудника хвороби в інші регіони України, проведено перерозподіл і доставку деззасоби для вжиття оперативних заходів, проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Запорізькій облдержадміністрації, з Міністерством надзвичайних ситуацій узгоджено виділення необхідної кількості напалму для спалювання трупів тварин у ході ліквідації спалаху хвороби.

У зв'язку з ситуацією, що склалася, Держветфітослужба звертає увагу громадян, які утримують свиней в особистих приватних господарствах, на недопущення вигодовування тварин харчовими відходами тваринного і невідомого походження, недопущення купівлі продуктів тваринного походження у місцях стихійної торгівлі, недопущення контакту власних тварин з дикими, синантропними тваринами і сторонніми особами.

З метою локалізації і недопущення розповсюдження збудника хвороби, на території виникнення хвороби здійснюються оперативні ветеринарно-санітарні заходи.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається під час прямого контакту хворих тварин і здорових, через продукти з свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я свиней, які захворіли, гине.