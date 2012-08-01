В Україні у І півріччі продано 1,2 тис. га землі на 550 млн грн

В Україні у січні-червні 2012 року продано 1 427 земельних ділянок несільскогосподарського призначення площею 1,2 тис. га вартістю 550 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства земельних ресурсів.

Зокрема, за зазначений період на земельних торгах було продано 888 ділянок вартістю 16,4 млн грн. Також на земельних торгах продано права оренди на 358 ділянок площею близько 6,3 тис. га вартістю 24,1 млн грн.

З початку поточного року до бюджетів різних рівнів від продажу ділянок несільскогосподарського призначення надійшли 503 млн грн, зокрема до держбюджету - 50,2 млн грн.

У Держземагентстві нагадали, що у січні-червні 2011 року в Україні було продано 1 532 земляні ділянки і права оренди на них площею 3,8 тис. га вартістю 341,2 млн грн. З них на земельних торгах реалізовано 28 ділянок площею 46,65 га вартістю 27,8 млн грн і права оренди на 208 земельних ділянок площею 3,2 тис. га вартістю 10,4 млн грн.