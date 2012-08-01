На Житомирщині горять торф’яники.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі територіального управління МНС України у Житомирській області, торф’яники почали горіти 30 липня у селищі Новоозерянка Олевського району. Там виникло загоряння торф’яного прошарку на землях запасу Новоозорянської селищної ради.

Осередками пожежі на сьогодні охоплено 9 га. До гасіння залучено 5 одиниць техніки, 27 чоловік особового складу підрозділів МНС, 4 працівники ДП «Білокоровицький лісгосп» та інші спеціалісти.