Спека в Україні триватиме сім днів і досягне піку 5-7 серпня

1-4 серпня в Україні утримається переважно суха та жарка погода з температурою повітря вдень 28-34°, південній та східній частинах 32-37°.

Про це УНІАН повідомили в у Українському гідрометеорологічному центрі з посиланням на директора УкрГМЦ МНС Миколу Кульбіду.

За прогнозами синоптиків, 5-7 серпня очікується сильна спека: максимальна температура досягне 35-38°, у південних, східних, Дніпропетровській областях та степовій частині Криму місцями 40-42°. Такі температури відповідають критеріям стихійного гідрометеорологічного явища, пояснили в Укргідрометцентрі.

Відтак в Україні, крім західних областей, протягом 1-7 серпня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.