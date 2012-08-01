Спалах АЧС в Україні не призведе до заборони експорту зерна - експерти

Спалах африканської чуми свиней (АЧС) в Україні не призведе до заборони на експорт зерна, але може бути обмежений експорт свинини. Таку думку висловили кореспонденту УНІАН опитані експерти.

«Я вважаю, що наші служби, яким належить і які знають, що робити, повністю виконають свою функцію, вони її вже виконують, і жодних абсолютно наслідків для експорту українського зерна бути не може», - заявив президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир Клименко. Він відзначив, що у зв'язку з карантином фахівці ветслужби проведуть забій свиней на садибах, і на цьому інцидент має бути вичерпаний.

«Я думаю, що це локально, і все буде дуже швидко локалізовано. На зерні це жодним чином не має позначитися», - також вважає керівник аналітичного відділу консалтингової компанії «ААА» Марія Колесник.

Генеральний директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Володимир Лапа відзначив, що якщо і буде введено заборону на експорт зерна, то це стосуватиметься лише регіону, де зафіксовано спалах. «Росія, незважаючи на спалахи АЧС в деяких регіонах, продовжує експортувати зерно, окрім тих регіонів, де виявляють захворювання», - сказав він.

В.Лапа відзначив, що пріоритетним з погляду експорту є питання максимально швидкої локалізації вогнища захворювання. При цьому він додав, що обмеження експорту зерна, якщо воно стосуватиметься тільки Запорізької області, не вплине на загальний обсяг українського експорту, оскільки на сьогодні Запоріжжя є дуже проблемним регіоном у плані погодних умов, і урожай зерна там не дуже хороший.

При цьому експерти не виключають, що може бути введено заборону на експорт української свинини.

«Я не виключаю, що буде заборонено експорт свинини з України, але це не настільки боляче б'є, тому що за минулий рік Україна експортувала 15 тис. тонн свинини. Але перспективи щодо експортних ринків це сильно підріже», - відзначив В.Лапа.

М.Колесник також вважає, що якщо вогнище захворювання швидко локалізувати, то до заборони поставок м'яса це не призведе, проте не виключає таку ймовірність. «Поставки свинини йдуть здебільшого до Росії, і вона може прийняти заборону, незважаючи на те, що цей вірус з Росії і завезено», - додала експерт.

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі зареєстровано захворювання свиней африканською чумою (АЧС). Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України. Ймовірним джерелом інфекції могло бути завезення відпочиваючими з Російської Федерації збудника хвороби з харчовими продуктами тваринного походження.

У вогнищі виникнення хвороби вживаються оперативні ветеринарно-санітарні заходи.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти з свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я свиней, які захворіли, гине.

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