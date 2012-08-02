Суд порушив справу про банкрутство "Національних алкогольних традицій"

Господарський суд Донецької області порушив справу про банкрутство ВАТ "Національні алкогольні традиції" (НАТ) (Донецька обл.), раніше одного з найбільших виробників алкоголю в Україні.

Відповідне повідомлення опубліковане 2 серпня в газеті "Голос України".

Розпорядником майна компанії призначено арбітражного управляючого Сергія Голобородька.

Нагадаємо, ВАТ "Національні алкогольні традиції" входило до групи компаній "Баядера". У кінці грудня 2011 року було створене ВАТ "Алкогольні традиції", яке об’єднує ВАТ "Національна горілчана компанія" і ПАТ "Коблево", що входили раніше до групи "Баядера".

Довідка УНІАН. Компанія "Алкогольні традиції" виготовляє і реалізує продукцію під торговими марками "Хлібний дар", "Цельсій", "Козацька Рада", Rada, "Перша Гільдія", "Байка", La Femme, "Моя", KOBLEVO, BON VIN, Marengo, Paloma, "Світ натуральних вин" і Carta de vinos.