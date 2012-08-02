Щорічну сертифікацію зерносховищ скасували

Уряд запровадив безстрокові сертифікати відповідності послуг із зберігання зерна, тоді як раніше видавалися сертифікати терміном дії 1 рік. Це закріплено постановою Кабінету міністрів від 18 липня 2012 р. № 692, опублікованою на сайті уряду.

«Термін дії сертифікату - безстроково. У разі якщо підприємство не є власником зерносховища, термін дії сертифікату поширюється на період користування (оренди, лізингу) зерносховищем і припиняється з дати припинення його використання», - сказано в документі.