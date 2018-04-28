"Свиняча чума" може вразити економіку України

Африканська чума свиней дісталася до України – вчора ветслужба повідомила, що у Запорізькій області зафіксовано зараження свиней цим вірусом. Фахівці вживають словосполучення "вперше в історії"... Для країни це загрожує колосальними збитками, починаючи від знищення худоби навколо вогнища захворювання і закінчуючи обмеженням експорту м'яса і зернових з країни.

Не вбереглися...

З року в рік українська ветслужба вживала словосполучення "африканська чума свиней" (АЧС) тільки зі словами "загрожує", "профілактика", "вжити заходів для запобігання", "не допустити". На жаль, цього року довелося констатувати АЧС як вітчизняну реалію - у Запорізькій області зареєстровано захворювання свиней на африканську чуму. У приватному господарстві виявлено падіж свиней і після проведення експертиз поставлено невтішний діагноз.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається під час безпосереднього контакту хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщів і механічно (транспортними засобами, під час переміщення людей і тварин). Вакцини проти хвороби немає, і майже все поголів'я свиней, що захворіли, гине. АЧС не загрожує здоров'ю людей, але завдає великих економічних збитків, оскільки у вогнищі захворювання знищується все поголів'я свиней і може бути обмежено експорт зерна і м'яса з неблагополучних регіонів.

Вірогідним джерелом інфекції Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України називає завезення відпочивальниками з Російської Федерації збудника хвороби з харчовими продуктами тваринного походження.

У Росії АЧС «лютує» з 2007 року, і локалізувати вогнища захворювання російській ветслужбі не під силу. У зоні ризику перебували і перебувають шість областей України – АР Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Сумська і Харківська області. За інформацією ветеринарів, вірус АЧС може потрапити в ці області з території Росії, де ситуація із цим захворюванням дуже напружена.

Щоб зменшити ризик проникнення вірусу на територію України, Держветфітослужба вжила низку заходів — від переведення свинокомплексів у закритий режим роботи до встановлення відлякувальних ракет на кордоні між Росією і Україною, щоб дикі кабани, які можуть бути переносниками захворювання, не мігрували на територію країни. Проте вжитих заходів виявилося недостатньо, і вірус потрапив на територію України.

«Ситуація ендемічна — вірус у природі не контролюється і може виникати у будь-якому місці. Ми максимум робимо і зробимо все для того, щоб це захворювання на територію України не потрапило, але ми повинні бути готовими й до іншого», - заявляв тодішній голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби Іван Бісюк.

Методи боротьби

На випадок виникнення АЧС на території України вже наперед було підготовлено ухвалу, згідно з якою держава компенсуватиме населенню вилучену у вогнищі захворювання на забій худобу за ринковою ціною. Це, на думку ветеринарів, забезпечить успіх боротьби з АЧС. На сьогодні інформацію про те, чи прийнято цю ухвалу, з'ясувати не вдалося.

А проте від того, як буде діяти українська влада, безпосередньо залежить успіх або провал заходу. На таку думку наштовхує як мінімум досвід РФ, який нині змушує лише згадувати фразу "на помилках вчаться". У Росії після перших спалахів захворювання держава відмовилася компенсувати населенню вартість вилученої худоби, у зв'язку з чим люди приховували хвору худобу, що не дало змоги оперативно «зачистити» територію і локалізувати захворювання. У нас же практика компенсації вартості вилученого поголів'я підтвердила свою ефективність ще під час спалаху вірусу пташиного грипу, коли в Криму дуже швидко вдалося стабілізувати ситуацію, тому що населення віддавало все поголів'я, одержуючи в обмін ринкову ціну.

На сьогодні у вогнищі виникнення хвороби у Запоріжжі оголошено карантин, перекрито автомобільну дорогу, що проходить через населений пункт, і забезпечено рух автотранспорту в об'їзд.

Робоча група виїхала до Запорізької області, щоб координувати дій для ліквідації хвороби і недопущення подальшого поширення збудника хвороби в інші регіони України, організовано перерозподіл і доставку дезінфікувальних засобів для проведення оперативних заходів.

У зв'язку з ситуацією, що склалася, Держветфітослужба просить громадян, які мають свиней у приватних господарствах, на згодовувати тваринам харчові відходи тваринного і невідомого походження, не допускати купівлі продуктів тваринного походження у місцях стихійної торгівлі, не допускати контакту власних тварин з дикими, синантропними тваринами і сторонніми особами.

Для локалізації і недопущення поширення збудника хвороби на території виникнення хвороби проводяться оперативні ветеринарно-санітарні заходи.

Втім, чи відгукнеться населення готовністю на заклик до свідомості, мабуть, таки залежатиме від фінансового підживлення цієї-таки свідомості з боку влади.

Ціну питання визначить масштабність проблеми

АЧС може завдати величезного економічного збитку країні, оскільки під час спалаху хвороби у 20-кілометровій зоні навколо епіцентру захворювання знищується все поголів'я свиней, а також інші країни можуть вводити заборону на ввезення тваринницької продукції і зерна із зараженої території. “Якщо вірус потрапив на територію, практично всіх свиней треба спалити... На сьогоднішній день Російська Федерація тисячами, сотнями утилізувала поголів'я свиней”, - заявляв раніше міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.

Проте наразі експерти не бачать підстав для обмеження експорту українського зерна. «Я вважаю, що наші служби, яким належить і які знають, що робити, повністю виконають свою функцію, вони її вже виконують, і ніяких абсолютно наслідків для експорту українського зерна бути не може», - заявив президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир Клименко.

Він відзначив, що у зв'язку з карантином фахівці ветслужби проведуть забій свиней на обійстях, і на цьому інцидент має бути вичерпаний.

«Я думаю, що це локально і все буде дуже швидко локалізовано. На зерні це ніяким чином не повинно позначитися», - також вважає керівник аналітичного відділу консалтингової компанії «ААА» Марія Колесник.

Своєю чергою, генеральний директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Володимир Лапа відзначив, що якщо й буде запроваджено заборону на експорт зерна, то це стосуватиметься тільки регіону, де зафіксовано спалах. «Росія, незважаючи на спалахи АЧС у деяких регіонах, продовжує експортувати зерно, крім тих регіонів, де виявляють захворювання», - відзначив він.

В.Лапа зауважив, що пріоритетним з погляду експорту є питання максимально швидкої локалізації вогнища захворювання. При цьому він додав, що обмеження експорту зерна, якщо воно стосуватиметься тільки Запорізької області, не вплине на загальний обсяг українського експорту, оскільки на сьогодні Запоріжжя є дуже проблемним регіоном у плані погодних умов і врожай зерна там не дуже хороший.

При цьому експерти не виключають, що може бути введено заборону на експорт української свинини.

«Я не виключаю, що буде заборонено експорт свинини з України, але це не настільки боляче б'є, тому що за минулий рік Україна експортувала 15 тис. тонн свинини. Але перспективи щодо експортних ринків це сильно підрізатиме», - відзначив В.Лапа.

Колесник також вважає, що якщо вогнище захворювання швидко локалізувати, то до заборони поставок м'яса це не призведе, проте не виключає такої можливості. «Поставки свинини йдуть переважно до Росії, і вона може прийняти заборону, незважаючи на те, що цей вірус з Росії й завезено. Прогнозувати дії Онищенка [керівник Росспоживнагляду Геннадій Онищенко - ред.] важко, але в принципі заборона можлива», - додала експерт.

Якщо Україна відбудеться легким переляком і вогнище захворювання буде швидко локалізовано та ліквідовано, то втрати для економіки країни можуть бути мінімальними. Але якщо вірус пошириться на інші території України і призведе до заборони експорту свинини і, головне, експорту зерна, який прогнозувався в обсязі 20-22 млн. тонн, збиток буде значним — починаючи від втрати худоби і закінчуючи недоотриманням валютної виручки. Експерти поки що відмовляються коментувати можливий розмір збитків, сподіваючись, що ветеринарна служба зможе оперативно взяти під контроль ситуацію.

Лілія Коваль (УНІАН)

P.S. На четвер, 2 серпня, запланована прес-конференція керівництва Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України, на якій, як очікується, мають бути озвучені конкретні рішення щодо боротьби з АЧС.