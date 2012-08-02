Україна заборонила експорт свиней із Запорізької області

Україна заборонила експорт свиней і продукції з них із Запорізької області у зв'язку зі спалахом на території області захворювання африканською чумою свиней (АЧС).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Володимир Горжеєв.

Він повідомив, що заборона почала діяти сьогодні, 2 серпня, і стосується вивезення з території Запорізької області живих свиней, свинини і продукції з неї. Він зазначив, що під час переговорів з керівниками ветеринарних служб Росії та Білорусі досягнута усна домовленість про те, що Україна сама введе заборону на експорт зазначеної продукції із Запорізької області і ці країни не будуть вводити заборону на експорт з усієї території України.

«Я сьогодні говорив з Данквертом (керівник Россільгоспнагляду Сергій Данкверт), і з головним інспектором ветеринарної медицини Білорусі, є домовленість, поки що усна, що я сам введу заборону на експорт із Запорізької області. Ми домовилися про те, що ці держави не будуть вводити заборону на всю продукцію. Ми самі введемо заборону на область, але це дозволить іншим 24 регіонам експортувати свою продукцію», - повідомив В.Горжеєв.

Він також зазначив, що на сьогодні вирішується питання щодо заборони експорту із Запорізької області іншої тваринницької продукції, зокрема молочної.

«Питання ще в стадії вирішення. Те, що буде заборонений експорт свинини і м'ясопродуктів з неї, це однозначно. Я хочу тільки переговорити про молочну продукцію, як російська сторона до цього поставиться», - зазначив В.Горжеєв.

Він додав, що поки що інші країни не вводили обмеження на експорт продукції з України. «Поки що країни не вводили обмежувальні заходи щодо України», - зазначив він.

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Жителям Запорізької області, які втратили худобу через африканську чуму, сьогодні почнуть виплачувати компенсації

Жителям Запорізької області, в господарствах яких поголів'я свиней було знищене у зв'язку з виявленням у регіоні африканської чуми, із сьогоднішнього дня почнуть виплачувати компенсації за вбиту худобу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час робочого візиту до Запорізької області прем'єр-міністр України Микола Азаров.

«Сьогодні вже людям виплачуватимуть компенсацію за ліквідовану худобу – за свиней», - сказав М.Азаров.

Прем'єр також відзначив, що ця серйозна проблема «буде локалізована, і, думаю, не буде допущено розповсюдження цього явища».

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі зареєстровано захворювання свиней африканською чумою (АЧС). Вірогідним джерелом інфекції могло бути завезення відпочивальниками з Російської Федерації збудника хвороби з харчовими продуктами тваринного походження.

У вогнищі виникнення хвороби здійснюються оперативні ветеринарно-санітарні заходи.

Уряд виділив Запорізькій облдержадміністрації 483,32 тис. грн на компенсацію збитків за вилучених у населення свиней для ліквідації спалаху африканської чуми свиней.

Компенсація становитиме 18,18 грн за 1 кг живої ваги.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я свиней, які захворіли, гине.

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