Франція закликає G20 не допустити заборони на експорт зерна з Росії та України

Франція ініціює проведення засідання G20 з метою не допустити введення заборони на експорт зерна з Росії та Україні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

«Дуже важлива подія - звернення президента Франції до керівників країн G20 про те, щоб провести в цьому місяці термінове засідання і обговорити ситуацію на світовому ринку зерна. Це пов'язано з тим, що світові ціни вже підвищилися на 40% і продовжують рости», - зазначив він.

За словами Л.Козаченка, тривале зростання цін може створити складну ситуацію не тільки для країн, що страждають від голоду, а й для розвинених країн. «Це може стати підставою для перегляду своїх рішень українським урядом. Але одна з умов, на яких наполягає Франція: ні Росія, ні Україна не мають ввести обмеження на експорт зерна», - повідомив він.

Як заявляє Л.Козаченко, якщо це трапиться, то ціни на світових ринках можуть зрости вдвічі, тому що саме в цьому регіоні сконцентрований основний резерв світового продовольчого зерна.

Як повідомляв УНІАН. Під час урядового засідання 31 липня Кабінет Міністрів і профільні громадські організації домовилися узгоджувати обсяги експорту зерна на 2012-2013 маркетинговий рік (МР, липень 2012 - червень 2013).

Про це йдеться в Додатку до Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики і продовольства України та суб'єктами господарювання - експортерами зерна від 11 жовтня 2011 року.

«Обсяги експорту на 2012-2013 МР повинні бути визначені і погоджені в письмовій формі на 1 вересня 2012 року», - йдеться в Додатках. Зазначається, що документ передбачає продовження дії підписаного Меморандуму між урядом і учасниками зернового ринку на поточний МР - до 1 липня 2013 року. Документом передбачено спільно визначати і узгоджувати обсяги експорту зерна на основі попереднього балансу зернових. У разі можливого введення обмеження експорту зерна Мінагропрод повинен інформувати учасників ринку за 2 місяці до цього.

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк підкреслив, що у випадку, якщо буде проекспортовано понад 80% зернових з задекларованого обсягу, Мінагропрод та учасники зернового ринку будуть збиратися і приймати рішення щодо подальших дій.

При цьому міністр підкреслив, що на сьогодні жодних передумов для обмеження експорту зерна немає - урожай зерна і перехідні запаси будуть достатніми для забезпечення внутрішнього ринку та експортного потенціалу.