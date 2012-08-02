Офіційне відкриття Сорочинського ярмарку призначено на 15 серпня

З 14 по 19 серпня в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області відбудеться Національний Сорочинський ярмарок.

Офіційне відкриття - 15 серпня об 11.00, повідомили УНІАН у прес-службі ярмарку.

За їхніми даними, заявку для ярмаркування подали підприємства «Кременчукм’ясо» і Полтавський м'ясокомбінат, Дружківська харчовосмакова фабрика, хлібозавод «Південний», Миргородський завод мінеральних вод, Лубенський молочний завод, підприємства важкої промисловості - Крюківський вагонобудівний завод, Кременчуцький колісний завод і завод дорожніх машин, а також «Слобожанський ярмарок».

На ярмарку будуть широко представлені продукти харчування і напої, одяг і взуття, вироби з хутра, текстильні товари, прикраси, садово-городній інвентар і сільгосптехніка і добрива, будівельні матеріали, мед, посуд і багато всього гарного і корисного.

Вперше цього року буде організовано містечко майстер-класів «Сорочинська майстерня». Серед них - виготовлення ляльок-мотанок, писанок, оберегів, вишивок, народних прикрас, скульптура і гончарство.

Протягом усіх днів на сценах ярмарку виступатимуть творчі колективи з України та інших країн.