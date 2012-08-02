УАК прогнозує збільшення втрат аграріїв від посухи до 15 млрд грн

Президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід Козаченко прогнозує збільшення втрат аграріїв від посухи із 13,6 млрд грн до 15 млрд грн.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН.

«Ми вважали, що десь у рамках 15 млрд грн - це будуть втрати аграріїв від погодних умов... Якщо в цих умовах буде введена заборона на експорт зерна, держава не зможе компенсувати втрати аграріям», - вважає Л.Козаченко.

За його словами, обмеження експорту зерна створить проблеми для аграріїв. «Ціни на світовому ринку на сьогодні дуже привабливі, і дали б можливість поліпшити фінансовий стан сільськогосподарських підприємств, які потерпають від засухи», - зазначив він.

Л.Козаченко припускає, що обмеження експорту може бути введене у зв'язку з карантином через африканську чуму свиней. Водночас він упевнений, що до кінця року ніяких обмежень з експорту не буде.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства України оцінює втрати аграріїв від недобору врожаю через несприятливі погодні умови в 13,6 млрд грн.