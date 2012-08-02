Кабмін може зменшити кількість перевірок господарств-отримувачів держдотацій - Присяжнюк

Уряд може зменшити кількість перевірок господарств, які отримують державну дотацію. Про це сьогодні під час робочої поїздки в Чернівецьку область повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк, повідомила прес-служба Мінагропроду.

У повідомленні наголошується, що зменшення перевірок необхідно для того, щоб збільшити кількість охочих скористатися державною фінансовою допомогою. Таке рішення ініціював Президент України Віктор Янукович, і зараз міністерство проводить переговори з контролюючими органами.

«Державні кошти вимагають контролю їх використання, але перевірки все ж необхідно мінімізувати. І ми це питання вже доносимо до контролюючих структур, оскільки жорсткі перевірки змушують сільгоспвиробників не користуватися державною допомогою. Наприклад, з 300 млн грн, які уряд направив на компенсацію за втрати озимих, було виплачено всього 26 млн грн», - сказав міністр.

За його словами, міністерство намагається залучити до програм державної фінансової підтримки саме селян, і це відбувається за допомогою сільських і селищних рад.