«Укрпиво» заявляє про збитки виробників через мовний закон

Українська галузева компанія з виробництва пива, безалкогольних напоїв і мінеральних вод «Укрпиво» заявляє про збитки виробників через необхідність змінити упаковку після ухвалення мовного закону і просить скасувати цю норму.

Про це йдеться в повідомленні компанії «Укрпиво», переданому агентству УНІАН.

У повідомленні зазначається, що виробники стурбовані ухваленням Верховною Радою Закону «Про засади державної мовної політики», яким, зокрема, передбачено, що маркування товарів, інструкції про їх застосування тощо виконуються державною мовою і регіональною мовою або мовою меншини.

Наголошується, що виконання виробниками цієї норми зажадає негайних радикальних змін у багатьох частинах виробничих, логістичних, бізнес- та інших процесів, через що не тільки пивобезалкогольна галузь, а всі вітчизняні товаровиробники вимушені будуть зазнавати багатомільйонних збитків. «Виконання цієї норми закону зажадає відкликання і списання величезних обсягів готової продукції аж до повної зупинки виробництва і продажу товарів в Україні у зв'язку з відсутністю їх належного маркування. Адже ця законодавча ініціатива не передбачає ні терміну на технічне переобладнання підприємств, ні самої процедури переходу до впровадження багатомовної вимоги в маркуванні товарів», - говориться в повідомленні.

Наголошується, що підприємства зазнають величезних збитків після ухвалення зазначеного закону і в частині запобігання подальшому використанню вже виготовленої та придбаної упаковки і етикетки. «Виробники завчасно замовляють їх великими партіями, які виготовляються відповідно до діючих на момент замовлення правил маркування. Тому підприємства зберігають їх запаси на кілька місяців і навіть на рік вперед. А у разі набуття чинності цієї статті закону, реалізувати на ринку товари з використанням усіх раніше придбаних пакувальних матеріалів і етикеток, які не відповідають новим вимогам, буде неможливо», - відзначають в компанії «Укрпиво».

Крім того, регіональними мовами, згідно з чинним законодавством, можуть бути мови територіальних громад не лише великих адміністративних утворень, а й окремих районних центрів, міст, сіл тощо. Виходячи з цього, компанії повинні будуть додатково маркувати продукцію певною мовою лише для одного району чи навіть села. Таким чином, з погляду організації бізнес-процесів, адміністрування самої процедури від виготовлення до збуту товару з маркуванням регіональними мовами є практично неможливим. Окрім великих фінансових збитків, це додатково неминуче призведе до великої кількості порушень у зв'язку з неконтрольованим переміщенням продукції з одного регіону до іншого.

«З набуттям чинності цього закону, крім багатомільйонних збитків на заміну вже виготовленої продукції та етикетки, ми не зможемо чітко дотримуватися вимог законодавства. Адже компанія в дуже короткий термін повинна ввести адміністрування етикетки зі всіма регіональними мовами і мовами меншин, яких в Україні налічується 18, у регіонах їх розповсюдження. На сьогоднішній момент ми не уявляємо, яким чином можна виготовити етикетку з такою кількістю мов для різних регіонів країни, поки що недоступна інформація, необхідна для визначення меж місцевостей з регіональними мовами. Слід зазначити, що такого підходу до впровадження змін до законодавства про маркування немає в жодній країні! Ми вважаємо за неможливе практичне впровадження цієї норми закону в операційну діяльність компанії-виробника. Ми повністю підтримуємо ініціативу ЗАТ «Укрпиво» про скасування цієї норми закону», - наголосила директор з юридичних питань Carlsberg Ukraine Наталія Бондаренко.

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