Аерофотозйомка для держземкадастру завершена

Державне агентство земельних ресурсів України завершило аерофотозйомку території України і виготовлення ортофотопланів за проектом "Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру», повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, агентство завершило аерофотозйомку в масштабах 1:25000 та 1:8000. Крім того, фахівці землевпорядної служби виготовили ортофотоплани в масштабі 1:10000 на площі 602,4 тис. кв. км, 1:5000 - 57,3 тис. кв. км і в масштабі 1:2000 - 23,7 тис. кв. км, що повністю відповідає показникам укладених договорів.

Також уточнено індексні кадастрові карти на площі 556,2 тис. кв. км, що становить 92,8% від законтрактованих обсягів площі всієї території України.

У відомстві зазначили, що органи земельних ресурсів завершили роботи з перетворення в електронний растровий вид графічної частини наявної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, проектів роздержавлення і приватизації земель сільськогосподарських підприємств та проектів землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності.

Раніше Держземагентство планувало до кінця першого півріччя 2012 року завершити формування програмно-апаратного комплексу державного земельного кадастру (ДЗК).

Планується, що з 1 січня 2013 року для всіх охочих буде відкрито доступ до автоматизованої системи держземкадастру через Інтернет. Зокрема, на ортофотопланах можна буде побачити межі адміністративно-територіальних утворень, межі індексних кадастрових зон і кварталів, межі земельних ділянок, їхні кадастрові номери, із зазначенням форми власності або користування, обмеження у використанні земель.

2 серпня 2011 Президент України Віктор Янукович підписав Закон України № 3613-VI «Про Державний земельний кадастр», прийнятий Верховною Радою 7 липня 2011 року.

Закон визначає, що Державний земельний кадастр - це єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах Державного кордону України, про їхнє цільове призначення, обмеження в їхньому використанні, а також даних про кількісну та якісну характеристику земель, їхню оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.