У Тернопільській області у вересні запустять великий тепличний комплекс

Великий тепличний комплекс буде запущено у вересні в Тернопільській області. Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства з посиланням на міністра Миколу Присяжнюка, будівництво сучасного тепличного комплексу, який увійде до п'ятірки найбільших виробництв в Україні й стане одним із найбільших у Європі, завершується в селі Синьків Тернопільської області.

Тепличний комплекс вироблятиме 4 тисячі тонн томатів і 1,5 тонни перцю щорічно, що дозволить скоротити імпорт перцю на 20%.

«Ознайомившись із будівництвом тепличного комплексу, ми вже розуміємо, що він буде одним із найбільших не лише в Україні, але й в Європі. Для вирощування овочів, зокрема закритого грунту, на території нашої держави є багато сприятливих чинників. По-перше, 46 мільйонів споживачів і сусідні ринки, в тому числі й східні, де є попит на овочі. По-друге, наше географічне положення дає можливість експортувати вітчизняну продукцію на ринки багатьох країн», - зазначив міністр.

Всього Мінагропрод оцінює потенціал збільшення площ тепличних комплексів із 420 га, які існують сьогодні, до 1 тисячі га в найближчі декілька років.