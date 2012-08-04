Рятувальники загасили пожежу в заповіднику біля Ялти
16:10, 04 серпня 2012Агро
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Співробітники МНС сьогодні загасили пожежу в Ялтинському гірсько-лісовому заповіднику, з кінця липня там горіли понад 10 га території.
Про це повідомила прес-служба МНС Криму.
"Станом на 11 годину 4 серпня, пожежу ліквідовано", - йдеться в прес-релізі.
Як повідомляв УНІАН, 0,6 га в заповіднику загорілися вранці 30 липня. Вітер розніс вогонь. Вранці 1 серпня пожежу вдалося локалізувати. Правоохоронці називають причиною НП підпал, вони виявили біля місця події двох чоловіків, які підозрюються в причетності до пожежі. Порушено кримінальну справу.
Це друга велика пожежа в заповіднику за останній час. Місяць тому там вигоріли 8 га. Тоді причиною НП називали блискавку, що влучила в дерево.
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