Втрат урожаю зазнали південні та центральні області України

Втрат урожаю зернових зазнали південні та центральні регіони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк під час Міжнародного етнографічного фестивалю «Жнива 2012 – толока» в Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові.

«Буквально вчора я був на Тернопільщині, позавчора на Буковині, і врожаї в цих регіонах достатньо високі, можна сказати досягають історичних максимумів. Про що це говорить: частина наших регіонів зазнала втрати врожаю, це південні і центральні регіони. Західні і північно-західні області мають достатньо високі врожаї. І сьогодні не стоїть питання, чи буде Україна з хлібом – Україна буде завжди з хлібом», – сказав М.Присяжнюк.

В той же час міністр зазначив, що експорт зерна в 2012 році прогнозується на рівні 20-22 млн тонн. Він також наголосив, що Україна буде в повному обсязі виконувати свої зобов’язання щодо експорту зерна.

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