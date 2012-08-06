Агрохолдинг “Нібулон” експортує до Йорданії 200 тис. тонн пшениці

У 2012/13 маркетинговому році агрохолдинг «Нібулон» експортує в Йорданію щонайменше 200 тис. тонн пшениці.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Згідно з наданою інформацією, 31 липня на міжнародному тендері Міністерство промисловості та торгівлі Йорданії придбало 100 тис. тонн пшениці у компанії «Нібулон». Поставка пшениці буде здійснена в листопаді поточного року.

На попередньому тендері на поставку 100 тис. тонн пшениці до Йорданії також перемогла українська компанія. Дві партії по 50 тис. тонн будуть поставлені у другій половині серпня і в першій половині вересня.

Крім того, в рамках програми ООН World Food Program, у другій половині серпня і першій половині вересня в Північну Африку, до Мавританії (порт Нуакшот), “Нібулон” поставить 9823,8 тонн української пшениці.

Загалом в рамках World Food Program та державних тендерів у 2008-2012 рр. компанія здійснила поставку близько 1,9 млн тонн зерна.

Довідка УНІАН. Агрохолдинг «Нібулон» заснований в 1991 році і є одним з найбільших українських виробників та експортерів сільськогосподарської продукції.

Підприємство має 40 підрозділів, розташованих в одинадцяти областях України, обробляє понад 70 тис. гектарів землі.

Сім філій компанії займаються тваринництвом. Підприємство має власний флот, потужності зі зберігання зерна в обсязі до 420 тис. тонн і власний перевантажувальний термінал ємністю 133 тис. тонн.

Агрохолдинг «Нібулон» контролюється українським бізнесменом Олексієм Вадатурським.

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