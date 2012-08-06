Площа лісових пожеж у Росії через аномально високу температуру не зменшується

Москва. Через аномально високу температуру площа лісових пожеж у Росії не зменшується.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав на нараді, присвяченій боротьбі з лісовими пожежами.

Він відзначив, що складна ситуація склалася в Сибіру, на Далекому Сході, в Красноярському краю, в Ханти-Мансійському автономному окрузі та на деяких інших територіях.

За словами прем'єра, нинішнє літо стало абсолютне аномальним щодо посух і температури не лише в Сибіру, а й в ряді регіонів Далекого Сходу, на Уралі та в деяких інших регіонах Росії.

Д.Медведєв зазначив, що після ліквідації пожеж необхідно з'ясувати, хто несе за це відповідальність.

За його словами для гасіння пожеж використовується більш як 100 літальних апаратів.

Прем'єр Росії нагадав, що МНС РФ збільшить удвічі - з 6 до 12 штук угруповання пожежних літаків Бе-200 (оснащуються українськими двигунами Д-436ТП, розробленими ЗМКБ «Прогрес» і виробляються Запорізьким моторобудівним підприємством «Мотор-Січ» - УНІАН).

У свою чергу, глава МНС Росії Володимир Пучков повідомив, що з урахуванням прогнозу погоди до 20 серпня очікується складна ситуація на території Сибірського, Уральського і Далекосхідного регіонів. За його словами, участь в гасінні пожеж беруть більш як 200 тис. чоловік і більш як 45 тис. одиниць техніки.

За даними прес-служби МНС Росії, станом на ранок сьогоднішнього дня на території країни зафіксовано 149 вогнищ спалаху, площа активного горіння – 289,11 га. Загрози населеним пунктам і об'єктам економіки немає.

Вчора на території Російської Федерації було 181 вогнище, а площа активного горіння становила 138,59 га.

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