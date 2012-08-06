Завтра в Україні буде дуже спекотно - до 42°

Завтра в Україні буде сухо і дуже спекотно - до 42°.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 7 серпня переважатиме суха погода з температурою вночі 17-22°, у Криму та Приазов'ї місцями 24-26°, вдень сильна спека 35-39°, у південних областях подекуди 40-42°.

У західній частині мінлива хмарність, вранці та вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с, місцями шквали 19-24 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 27-32°, в Карпатах 21-26°.

У Київській області завтра суха погода з температурою вночі 17-22°, вдень сильна спека 35-37°. Вітер південний, 5-10 м/с.

У столиці суха погода з температурою вночі 20-22°, вдень сильна спека 35-37°. Вітер південний, 5-10 м/с.

6 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 25-27°, в Дніпрі біля Києва 26°.