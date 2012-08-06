Україна у липні експортувала 1,2 млн тонн зерна

Експорт зерна з України у липні 2012 року становив 1,207 млн тонн, що більш ніж удвічі перевищує показник за аналогічний період минулого року. Такі дані УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

Повідомляється, що в липні експорт пшениці становив 369,2 тис. тонн, зокрема продовольчої – 241,8 тис. тонн, ячменю – 47,9 тис. тонн, кукурудзи – 787,9 тис. тонн.

Усього з початку нового маркетингового року (липень 2012 р. - червень 2013 р.) і станом на 3 серпня експорт зерна з України становив 1,257 млн тонн, що в 2,3 разу більше, ніж за аналогічний період попереднього сезону. Зокрема, за цей період Україна поставила на зовнішні ринки 406,9 тис. тонн пшениці проти 171,3 тис. тонн з 1 липня по 3 серпня 2011 року, 55 тис. тонн ячменю проти 318,6 тис. тонн у минулому сезоні і 792,2 тис. тонн кукурудзи проти 39,6 тис. тонн.

Нагадаємо, за прогнозами Мінагропроду, експорт зерна з України у поточному МР може становити 22,2 млн тонн проти 21,95 млн тонн у 2011/2012 МР.

Мінагропрод очікує, що урожай зерна поточного року становитиме 45,3 млн. тонн проти 56,7 млн. тонн у 2011 році.

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