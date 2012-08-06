Україна вже зібрала 24,7 млн. тонн зерна

В Україні станом на 3 серпня 2012 р. ранні зернові та зернобобові культури зібрано на 9,7 млн. га площ, що становить 99% від прогнозу, намолочено 24,655 млн. тонн зерна при врожайності 25,5 ц/га.

Такі дані УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

Повідомляється, що на аналогічну дату 2011 року намолочено 31 млн. тонн зерна при середній врожайності 30,2 ц/га.

На 6 серпня пшеницю зібрано з 5,588 млн. га (99% від прогнозу), намолочено 15,933 млн. тонн при середній врожайності 28,5 ц/га, ячмінь зібрано з 3,264 млн. га (99,6%), намолочено 7 млн. тонн при середній врожайності 21,5 ц/га. Жито зібрано з 0,295 млн. га (98%), намолочено 0,687 млн. тонн при середній врожайності 23,3 ц/га.

Овес зібрано з 0,292 млн. га (95%), намолочено 0,642 млн. тонн при середній врожайності 22 ц/га. Горох зібрано на 212 тис. га (99,9%), намолочено 0,364 тис. тонн при середній врожайності 17,2 ц/га.

Крім того, ріпак зібрано на площі 0,523 млн. га (94%), намолочено 1,158 млн. тонн при врожайності 22,2 ц/га.

Нагадаємо, Мінагропрод чекає, що врожай зерна цього року становитиме 45,3 млн. тонн проти 56,7 млн. тонн у 2011 році.

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