Гідрометцентр через засуху знизив прогноз врожаю кукурудзи

Український гідрометеорологічний центр знизив прогноз врожаю кукурудзи на 9% - до 21 млн тонн проти раніше прогнозованих 23 млн тонн.

Про це у бесіді з кореспондентом УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру Тетяна Адаменко.

«Перший прогноз наш — 23 млн тонн, однак я його знизила до 21 млн тонн», - повідомила Т.Адаменко.

За її словами, прогноз врожаю знижено через зниження внаслідок засухи врожайності культури в основних кукурудзяних областях.

«У таких кукурудзяних областях, як Дніпропетровська з колосальною площею понад 500 тис. га, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська, де великі посівні площі і де кукурудза була страховою культурою (нею пересівали загиблі озимі), ситуація з кукурудзою дуже погана. Триває повністю висихання рослин, у качанах, які зав'язалися, немає наповнення зерном, оскільки високі температури у період запилення призвели до стерилізації пилку», - пояснила експерт. За її словами, за рахунок спеки і засухи у цих областях буде втрачено до 30% урожаю. Вона відзначила, що зараз частину посівів кукурудзи скошують на біомасу, щоб не втратити культуру.

Нагадаємо, Мінагропрод очікує, що врожай зерна поточного року становитиме 45,3 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 році, зокрема очікується врожай кукурудзи обсягом 23 млн тонн.

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