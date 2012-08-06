Осінні польові роботи через посуху можуть провести пізніше традиційних термінів

Осінні польові роботи можуть бути проведені пізніше за традиційні терміни через посуху і дефіцит вологи в грунті.

Про це в бесіді з кореспондентом УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

Експерт пояснила, що в Україні вологонакопичення під посів озимих культур починається з середини липня. «За нормою, з середини липня і впродовж серпня в середньому випадає 130 мм опадів, і це той мінімум, який гарантує більш-менш сприятливі умови зволоження на період посівної кампанії. У нас зараз випало 10-20 мм, або взагалі нічого, тобто, в 10 разів менше», - відзначила експерт.

Вона пояснила, що в таких умовах терміни посівної кампанії будуть відсунуті на максимально пізній термін, оскільки можливо, що опади надалі зможуть частково компенсувати дефіцит вологи в грунті.

«У нас північні області починають сіяти 10-15 вересня, але зараз навіть північно-західні області сухі — Волинь, Рівне, в Житомирі та Чернігові пройшли дощі, але південна частина цих областей суха. А про решту території взагалі можна не говорити», - наголосила експерт. Вона відзначила, що у зв'язку з цим терміни проведення посівної будуть максимально відсунуті.

При цьому Т.Адаменко припускає, що аграрії можуть зменшити площі під посіви озимої пшениці на користь озимого ячменю, який має менший вегетаційний період.

Нагадаємо, за прогнозами міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка, в цьому році площа посівів озимих збережеться на рівні минулого року або може бути зменшена на 1-3%.

Минулого року озимі зернові було посіяно на площі 8,399 млн. га, зокрема пшениця – 6,7 млн. га, ячмінь – 1,37 млн. га і жито – 318 тис. га, озимий ріпак було посіяно на площі 962 тис. га.