Мінагропрод прогнозує зниження врожаю картоплі

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує зниження урожаю картоплі поточного року на 5% проти минулого року - до 23 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства з посиланням на слова заступника міністра аграрної політики і продовольства Олександра Сеня.

«Площа посадки картоплі цього року становить 1,4 млн га, що на рівні минулого року. Погодні умови в основних регіонах, де вона вирощується, - у північних і центральних областях - можна визначити як задовільні. Це дає можливість очікувати на врожай картоплі (за даними регіонів) обсягом близько 23 млн тонн», - повідомив заступник міністра.

Він також відзначив, що Україна щорічно споживає в середньому близько 6 млн тонн, таким чином одержаного урожаю буде достатньо для забезпечення споживчого попиту.

Нагадаємо, за даними Держстату, в Україні в 2011 році виробництво картоплі збільшилося на 29,6% проти 2010 р. і становило 24,2 млн. тонн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Гідрометцентр через засуху знизив прогноз врожаю кукурудзи

Мінагропрод знизив прогноз виробництва зерна