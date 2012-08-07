Білорусь пояснює плісняву у молочній суміші «Беллакт» порушенням режиму зберігання

Мінськ. У Департаменті ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі заявляють, що ознаки плісняви у молочній суміші ВАТ «Беллакт», що поставляється до України, могли з’явитися через порушення режиму зберігання.

Про це УНІАН повідомило джерело в Департаменті ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі.

«Зараз ми розбираємося з українською стороною і просимо офіційні документи. Розбиратимемося і з «Беллактом». За попередньою інформацією, партія продукції, до якої українська сторона пред'явила претензії, раніше вже проходила перевірку, і все було у порядку. Не виключено, що продукцію просто неправильно зберігали, через чого в ній і завелася пліснява», - припустив представник Департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду Мінсільгосппроду Білорусі.

Як повідомляв УНІАН,Україна припинила ввезення продуктів з білоруського і бразильського підприємств. Про це повідомила у вівторок, 7 серпня, прес-служба Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

За наслідками досліджень, проведених Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи, у мороженій свинині виробництва SADIA SA SIF 1 (Бразилія) виявлено невідповідність за мікробіологічними показниками (Listeria monocytogenes). Розпорядженням Головного державного інспектора ветеринарної медицини України ввезення на територію України всіх продуктів тваринного походження виробництва SADIA SA SIF 1 тимчасово припинено.

Співробітники інституту також виявили у сухій молочній суміші для дитячого харчування "Беллакт Біфідо 2" виробництва підприємства Волковиське ВАТ "Беллакт" (Білорусь) невідповідність за мікробіологічними показниками (пліснява). Розпорядженням головного держінспектора ветмедицини ввезення на територію України всіх продуктів тваринного походження виробництва Волковиське ВАТ "Беллакт" також тимчасово припинено.