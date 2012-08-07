Потерпілим через АЧС виплатили 285 тис. грн компенсації

Уряд виплатив 285 тис. грн компенсації власникам вилученої на забій худоби через спалах африканської чуми свиней (АЧС) у Запорізькій області.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

«Держава виплатила компенсацію за втрачену худобу жителям села Комишуватка Запорізької області, де минулого тижня було виявлено вірус африканської чуми свиней. Загальна сума виплат перевищила 285 тис. грн з розрахунку 18,17 грн за 1 кг ваги», - йдеться у повідомленні.

Водночас з резервного фонду обласного бюджету були виділені кошти на компенсацію втрат молодняку свиней з розрахунку 55 грн за 1 кг ваги. Крім того, вирішується питання про надання компенсації за знищене молоко, яке заборонено вивозити і реалізовувати за межами зони карантину.

«У короткий термін вдалося локалізувати захворювання худоби у зачатковому стані. Всі причетні до ліквідації загрози розповсюдження африканської чуми діяли професійно, ефективно і відповідально. Здоров'ю і життю жителів Комишуватки Приморського району, а також жителів Запорізької області, численних відпочиваючих на Азовському узбережжі абсолютно нічого не загрожує», - повідомив голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Пеклушенко.

Всього карантин триватиме 40 днів. У цей період здійснюватиметься постійний моніторинг ситуації не тільки в 10-кілометровій, а й у 150-кілометровій зоні спостереження.

Як повідомляв УНІАН, уряд виділив 483,322 тис. грн на відшкодування збитків за вилучених на забій свиней для ліквідації спалаху АЧС.

У Запоріжжі минулого тижня було зареєстровано захворювання свиней африканською чумою (АЧС). Ймовірним джерелом інфекції могло бути завезення відпочиваючими з Російської Федерації збудника хвороби з харчовими продуктами тваринного походження.

В осередку виникнення хвороби здійснюються оперативні ветеринарно-санітарні заходи.

Нагадаємо, що Україна заборонила експорт свиней і продукції з них із Запорізької області.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти з свинини, кліщами, а також механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я свиней, що захворіли, гине.