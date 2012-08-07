Два українські підприємства виключено з реєстру постачальників продукції до Митного союзу

Москва. Два українські підприємства - ТОВ «Атлантик» і ПАТ «Комбінат Придністровський» - виключено з реєстру організацій, що володіють правом ввезення продукції тваринного походження на ринок країн Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд, РФ).

«Відповідно до звернення голови ветеринарно-фітосанітарної служби України Володимира Горжеєва, Россільгоспнагляд виключив з Реєстру організацій, які володіють правом ввезення товарів, що підлягають державному ветеринарному нагляду, українські підприємства ТОВ «Атлантик» і ПАТ «Комбінат Придністровський», - йдеться у повідомленні.

Відомство пояснює, що під час недавнього візиту в Україну фахівців Россільгоспнагляду і ветеринарних наглядових служб Білорусії і Казахстану планувалося проінспектувати 31 підприємство, проте два підприємства, що попередньо були включені в програму, відмовилися від перевірки.

Також повідомляється, що голова Держветфітослужби України В.Горжеєв повідомив Россільгоспнагляд про готовність українських фахівців відвідати з інспекційною перевіркою ВАТ «Липецький хладокомбінат» і ВАТ «Білгородський хладокомбінат», які зацікавлені у постачанні продукції на український ринок.

Терміни інспекційної поїздки будуть узгоджені в робочому порядку.

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