Липневу дефляцію визначило сезонне зниження цін на фрукти та овочі – експерти

Динаміка індексу споживчих цін (ІСЦ) в Україні в липні переважно визначалася сезонним зниженням цін на фрукти та овочі, вважають експерти.

Як повідомив у коментарі УНІАН керівник аналітичного підрозділу групи «Інвестиційний Капітал Україна» Олександр Вальчишен, окрім цього чинника, на динаміку цін у липні вплинула тарифна політика держави, а також монетарна політика, що проводиться Національним банком України.

«Нинішній показник ІСЦ більшою мірою відповідає очікуванням за рахунок, по-перше, сезонного чинника, який визначає динаміку цін на такі продукти харчування, як овочі та фрукти; по-друге, державного регулювання частини цін на товари і послуги (зокрема, на електроенергію і природний газ); по-третє, внаслідок реалізації жорсткої монетарної політики, спрямованої на утримання фінансової стабільності в необхідному для влади вигляді, а саме: стабілізації валютного ринку», – сказав експерт.

Також О.Вальчишен відзначив, що слабкий банківський сектор і фінансовий ринок не забезпечують на належному рівні відповідно зростання кредитування і перетікання заощаджень в інвестиції, що за своєю суттю мало б підтримувати економіку і внутрішній попит населення (споживачів) та впливати на динаміку ІСЦ.

«На серпень очікується схожа динаміка, оскільки передумови для кардинального перелому згаданих вище чинників поки що неістотні» - сказав О.Вальчишен.

Своєю чергою, аналітики «ІНГ Банк Україна» відзначили, що оприлюднений Держстатом показник ІСЦ майже повністю відповідав попереднім даним щодо інфляції, озвученим прем'єр-міністром Миколою Азаровим минулого тижня (3 серпня М.Азаров повідомив, що в Україні за підсумками січня-липня зафіксовано нульову інфляцію). Так, у липні показник ІСЦ залишався у негативній площині (-0,2% за місяць), таким чином також відображаючи дефляцію (-0,1%) у річному обчисленні.

«Динаміка ІСЦ була досягнута головним чином за рахунок сезонних коливань цін на продукти харчування (-0,5% за місяць). Крім того, недавнє зростання глобальних цін на продукти харчування ще не позначилося на рівні цін на українському ринку, – кажуть в «ІНГ Банк Україна». – Хоча ми, можливо, спостерігатимемо прискорення темпів зростання інфляції у найближчі місяці на тлі сезонних чинників, таке зростання буде обмежене адміністративним контролем цін напередодні виборів».

Також, на думку аналітиків банку, в листопаді-грудні можна чекати істотнішого прискорення темпів зростання ІСЦ.

«Ми зберігаємо наш прогноз річного ІСЦ на рівні 5,6%», – повідомили в «ІНГ Банк Україна».

Як повідомляв УНІАН, в Україні у липні 2012 року в порівнянні з червнем 2012 року споживчі ціни знизилися на 0,2%, проти липня 2011 року — на 0,1%.

Інфляція в січні-липні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 1%, з початку 2012 р. (липень 2012 року до грудня 2011 року) – дефляція 0,1%.

У квітні Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% у поточному році (грудень до грудня), а згодом повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція у 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк (СБ) понизив прогноз інфляції у 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ чекає інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

За прогнозами Standard & Poor's, інфляція в Україні у 2012 році становитиме 6%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу інфляції 7,9%.