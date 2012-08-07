Гідрометцентр прогнозує зниження врожайності соняшнику через спеку на 15%

Український гідрометеорологічний центр прогнозує зниження врожайності соняшнику через спеку на 15% - до 14 ц/га.

Про це в бесіді з кореспондентом УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру Тетяна Адаменко.

«Перший наш прогноз врожайності був 16,6 ц/га, це було у червні, і ми очікували 7 млн тонн валового збору. Зважаючи на спеку і несприятливі погодні умови зниження врожайності, за нашим прогнозом, буде на 15% у середньому по всій Україні, і середня врожайність становитиме 14 ц/га, тобто на 2,5 ц/га менше, а валовий збір - 6,9 млн. тонн. Валовий збір залишиться практично на раніше очікуваному рівні за рахунок того, що додалися додаткові площі», - повідомила Т.Адаменко. За її словами, перший розрахунок очікуваного валового збору цієї культури Гідрометцентр робив, виходячи з площі посівів соняшнику в 4,2 млн. га, а на сьогодні, згідно із завершальними даними, площа посівів збільшена на 700 тис. га - до майже 5 млн. га.

Т.Адаменко зазначила, що ситуація з соняшником у поточному році нетипова - в південних і східних областях є повна загибель посівів, чого в принципі ніколи не було. Зокрема, в Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях загинуло від 5 до 10% посівів.