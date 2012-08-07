У Краснодарському краю через спалах АЧС оголошено режим надзвичайної ситуації

Москва. У Краснодарському краю Росії оголошено режим надзвичайної ситуації у зв'язку зі спалахом африканської чуми свиней (АЧС).

Як повідомили УНІАН у прес-службі губернатора краю, відповідне рішення ухвалене на засіданні Раді безпеки краю.

На засіданні губернатор краю Олександр Ткачов відзначив, що спалахи інфекції зафіксовано у 5 районах краю – на підприємствах Усть-Лабінського, Червоноармійського, Калінінського, Кореновського і Северського районів.

Він звернув увагу, що зараження найбільших добре захищених комплексів у різних районах краю сталося майже одночасно. Таке, на думку глави краю, може бути тільки в одному випадку – якщо йдеться про диверсію, сплановане занесення інфекції ззовні.

«Тут необхідний серйозний підхід правоохоронних органів. Ще одна причина трагедії – безлад і порушення санітарних правил і, як наслідок, сприятливий ґрунт для занесення зарази», - сказав О.Ткачов.

При цьому він повідомив, що багато господарств намагалися «замести сліди». «Не те що проби матеріалу загиблих свиней не відправляли на аналіз – а тижнями навіть не повідомляли про той, що сталося. Ночами закопували мертвих свиней і поспішали реалізувати клінічно здорове поголів'я», - сказав він.

За словами губернатора, якщо ситуація не зміниться, в краю може бути введено повний карантин.

Як відомо, Краснодарський край знаходиться в безпосередній близькості від кордону України.

Як повідомляв УНІАН, Україна заборонила експорт свиней і продукції з них із Запорізької області у зв'язку зі спалахом на території області африканської чуми свиней.

Ймовірним джерелом інфекції могло бути завезення відпочиваючими з Російської Федерації збудника хвороби з харчовими продуктами тваринного походження.

В осередку виникнення хвороби здійснюються оперативні ветеринарно-санітарні заходи.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається у разі прямого контакту хворих тваринних і здорових, через продукти зі свинини, кліщами, а також механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я свиней, що захворіли, гине.