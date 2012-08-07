Експерти прогнозують зростання цін на продукти восени

Підвищення цін на продукти харчування на тлі аномального жаркого літа і скорочення врожаю основних продовольчих культур може відбутися восени – після парламентських виборів, прогнозують українські експерти.

«Підвищення цін буде обов'язково. І буде воно після виборів. Тому що ті гроші, які зараз вкладаються у виборчу кампанію, через підвищення цін на продукти харчування відберуть з кишень українців», - сказав на прес-конференції народний депутат від фракції КПУ Сергій Гордієнко.

«Сьогоднішня спека – для одних біда, і це виробники, споживачі, а для інших, для охолоджувальної індустрії, – надприбуток», - додав він.

Експерт з питань економіки і аграрно-промислового комплексу Владимир Коновальчук вважає, що через спеку в першу чергу постраждає врожай соняшнику і цукрового буряку.

«Споживчі ціни на соняшникову олію і цукор не піднімуться більш ніж на 5-10%. Показник інфляції цього року – один з найнижчих за останні десять років. Восени очікується прискорення темпів інфляції, але інфляція не буде більшою за 10%», - сказав на цій же прес-конференції В. Коновальчук.

Очікуваний обсяг врожаю зернових у розмірі 45 млн. тонн експерти вважають достатнім для забезпечення потреб внутрішнього ринку.

За їхніми словами, середня ціна за тонну зерна на світовому ринку цього року зросла до 350 доларів у порівнянні з 260 доларами торік.

«Є істотне підвищення початкових позицій ринку з початку маркетингового сезону. Це палиця з двома кінцями – зростання цін на споживчі товари, але й вигода великих і дрібних виробників», - сказав експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олег Нів’євський.

Нагадаємо, Мінагропрод чекає, що врожай зерна у поточному році становитиме 45,3 млн. тонн проти 56,7 млн. тонн у 2011 році.

Минулого тижня прем'єр-міністр Микола Азаров у ході поїздки по Запорізькій області пообіцяв не допустити підвищення цін на продукти харчування.

Прем'єр наголосив, що, на відміну від 2003-2010 років, коли у зв'язку з погодними умовами Україна зібрала менше, ніж звичайно, зернових, зараз у країни є достатні перехідні запаси, які дозволять проводити стабільну цінову політику.