Ядуха визнав, що рік утримував ціну на соціальний хліб у Хмельницькому

Голова ОДА Василь Ядуха визнав, що останній рік утримував ціну на соціальний хліб у Хмельницькому місцевого виробника ТОВ “Стіомі-Холдинг”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора заявив В.Ядуха.

“Ціну на хліб хмельницького хлібозаводу потрібно було змінювати давно. Але саме завдяки рішенню Хмельницької облдержадміністрації цю ціну утримували для того, щоби хмельничани ще весь рік купували хліб за низькою вартістю”, - зазначив В.Ядуха.

За його словами, наразі в області ціна на житній хліб залишається найнижчою у державі.

Окремо керівник області звернувся до власників торговельних мереж з проханням привести у відповідність торговельну надбавку на соціально значущі товари, яка має не перевищувати 10%.

Як повідомляв УНІАН, з 20 липня 2012 року ТОВ “Стіомі-Холдинг” (покриває 50% території області) підвищило на 10% оптово-відпускні ціни на хліб масового вжитку (соціальний хліб), а саме: хліб “Подільський пшеничний” та хліб “Запашний” - до 2,81 грн., батон “Нарізний” - до 2,51 грн.

Протягом 2009 - 2011 року та першого півріччя 2012 року ТОВ “Стіомі-Холдинг” не підвищувало ціни на хліб.

Як відомо, Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк наголосив, що підстав для подорожчання хмельницького хліба немає.