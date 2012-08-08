Заяви про можливе підвищення цін на хліб є дезінформацією - Азаров

Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що будь-які заяви, які лунають сьогодні про те, що очікується зростання цін на хліб і продукти харчування, є дезінформацією для нагнітання інфляційних очікувань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Ви маєте усвідомлювати, що будь-які спекуляції стосовно цін на хліб, продукти харчування – це свідома дезінформація, нагнітання інфляційних очікувань і невпевненості, яка спрямована проти українського суспільства, проти українського народу і шкодить національним інтересам України», - сказав М.Азаров.

Він учергове наголосив, що уряд гарантує, що в Україні достатньо зерна і немає підстав для подорожчання продуктів харчування.

«В Україні абсолютно гарантована стабільність цін на продукти харчування. Особливо це наголошую й акцентую на цьому увагу ЗМІ. Уряд гарантує, що хліба в Україні досить і для підвищення цін немає жодних підстав. Ціни будуть стабільними у всій країні, зокрема в областях, де неврожай. Це офіційна заява уряду», - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що з урахуванням перехідних запасів зерна його пропозиція на ринку становить 58 млн. тонн за внутрішнього споживання 28 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, зокрема, на прес-конференції 8 серпня українські експерти озвучили прогноз, що підвищення цін на продукти харчування на тлі аномально спекотного літа і скорочення врожаю основних продовольчих культур може відбутися восени - після парламентських виборів.