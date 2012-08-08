У «Беллакті» не знають про заборону ввезення своєї продукції до України

Мінськ. ВАТ «Беллакт» заявляє, що офіційного документа про припинення ввезення продукції підприємства до України не надходило.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив сьогодні заступник генерального директора з комерційних питань ВАТ «Беллакт» Олександр Міхеєнко.

«Офіційного документа про припинення ввезення продукції волковиського ВАТ «Беллакт» до України в нашу компанію не надходило», - наголосив О. Міхеєнко.

Він зазначив, що на «Беллакті» виробляється «якісна і безпечна продукція, яка відповідає технічним нормативно-правовим актам (ТНПА), Єдиним санітарно-епідеміологічним і гігієнічним вимогам до товарів, які підлягають санітарно-епідеміологічному нагляду (контролю)».

Як повідомляв УНІАН, розпорядженням Головного державного інспектора ветеринарної медицини України призупинено ввезення до країни всіх продуктів тваринного походження виробництва ВАТ «Беллакт».

За наслідками досліджень, проведених Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи, виявлено, що суха молочна суміш для дитячого харчування «Беллакт Біфідо 2» не відповідає мікробіологічним показникам, оскільки містить цвіль.