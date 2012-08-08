Росія планує експортувати не менш як 12 млн. тонн зерна, незважаючи на посуху

Москва. Росія у 2012 році експортує не менше 12 млн. тонн зерна, незважаючи на посуху.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це в ході відео-моста Москва-Київ-Астана повідомив президент Російського зернового союзу Аркадій Злочевський.

«За будь-яких розкладок у нас 12-13 млн. тонн зерна для експорту є», - сказав А.Злочевський і додав, що за даними Росстату перехідні запаси у РФ становлять 18-19 млн. тонн.

За його словами, прогноз урожаю Мінсільгоспом РФ понижено до 75-80 млн. тонн. і найімовірніше буде подальше зниження цих показників.

«Навіть при урожаї 75 млн. тонн – 70 млн. ми максимум з'їмо, а з урахуванням перехідних запасів є достатньо зерна для експорту», - сказав він.

Також А.Злочевський зазначив, що нинішня ціна на світовому ринку становить 320-330 дол. за тонну пшениці четвертого класу за російською класифікацією.

При цьому він вважає, що немає жодних передумов для впровадження обмежень на експорт зерна.

Він наголосив, що немає жодних сумнівів, що за найсприятливіших погодних умов РФ зможе зібрати урожай, який забезпечить внутрішнє споживання і експорт.

Нагадаємо, в РФ з 15 серпня 2010 року по 1 липня 2011 року діяла заборона на експорт зернових. Зокрема, заборону було встановлено на вивезення пшениці, ячменю, жита, кукурудзи, борошна пшеничного і пшенично-житнього.

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