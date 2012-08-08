Мінагропрод у серпні очікує на активізацію експорту зерна

Міністерство аграрної політики і продовольства України у серпні очікує на активізацію експорту зерна з України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в бесіді з журналістами директор департаменту економічного розвитку та аграрного ринку Сергій Кваша.

«Я думаю, що в серпні експорт безумовно буде більший, ніж 1,2 млн тонн, як це було в липні, тому що ми на ринку матимемо повноцінний ячмінь для експорту, пшеницю і залишки кукурудзи минулого року. Я думаю, 1,7-1,8 млн тонн буде, але це з урахуванням експорту кукурудзи минулого року», - повідомив С.Кваша.

За його даними, всього з початку нового МР і станом на 7 серпня експорт зерна з України склав 1,38 млн тонн, що в 2,2 рази більше, ніж за аналогічний період попереднього сезону. Зокрема, за цей період Україна поставила на зовнішні ринки 461,5 тис. тонн пшениці проти 176,4 тис. тонн з 1 липня по 7 серпня 2011 року, 61,5 тис. тонн ячменю проти 398,4 тис. тонн в минулому сезоні і 853,7 тис. тонн кукурудзи проти 39,8 тис. тонн.

За 7 днів серпня на зовнішні ринки було поставлено 173,6 тис. тонн зерна, у тому числі 92,3 тис. тонн пшениці, 13,6 тис. тонн ячменю і 65,8 тис. тонн кукурудзи.

Нагадаємо, за прогнозами Мінагропроду, експорт зерна з України в поточному МР може скласти 20-23 млн тонн проти 21,95 млн тонн в 2011/2012 МР.

Мінагропрод очікує, що урожай зерна в поточному році складе 45,3 млн тонн проти 56,7 млн тонн в 2011 році.