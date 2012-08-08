Експорт зерна із України в серпні може становити до 2 млн. тонн — УЗА

Експорт зерна з України в серпні може становити до 2 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в бесіді з журналістами президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир Клименко.

«Ми в липні експортували 1,2 млн. тонн. Я думаю, що в серпні буде більше і десь 1,8 — до 2 млн. тонн — це реальна цифра. Під 2 млн. тонн — це зараз наша робоча цифра, яку реально можна зробити», - повідомив В.Клименко.

Він пояснив, що різкий стрибок цін на зерно на світовому ринку призвів до того, що сільгоспвиробники не поспішають продавати зерно в очікуванні зростання цін. «Компанії намагаються в світі брати участь в тендерах, виграють ці тендери і під ці тендери конкретно купують зерно. Підвищення цін призвело до того, що ціла низка країн, які зазвичай купували, зараз не купують і сподіваються на зниження цін. Зараз йде притирання продавців і покупців до нової ціни, тому що нова ціна, яка на сьогодні склалася, багатьох шокувала», - відзначив керівник УЗА.

Він нагадав, що за оцінками УЗА, в поточному МР експорт зерна становитиме 19-20 млн. тонн, зокрема 12 млн. тонн кукурудзи, 2 млн. тонн ячменю і 5-6 млн. тонн пшениці. Він сказав, що цей прогноз нижче офіційного, оскільки у зернотрейдерів є побоювання, що держава може ввести якісь обмеження з експорту зерна.

Нагадаємо, за прогнозами Мінагропроду, експорт зерна з України в поточному МР може становити 20-23 млн. тонн проти 21,95 млн. тонн у 2011/2012 МР.

Мінагропрод чекає, що урожай зерна цього року становитиме 45,3 млн. тонн проти 56,7 млн. тонн у 2011 році.