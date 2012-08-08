Мінагропрод знизив оцінку збитків аграріїв

Міністерство аграрної політики і продовольства України понизило оцінку збитків аграріїв від недобору урожаю через посуху до 10,3 млрд грн з раніше озвучених 13,6 млрд грн.

Як передає кореспондент, про це повідомив у середу, 8 серпня, на прес-конференції в Києві директор департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Сергій Кваша.

«Міністерство здійснило попередні експертні оцінки щодо втрат виробників внаслідок недобору урожаю, який розраховувався як порівняння врожайності, одержаної в 2012 році, порівняно з трьома попередніми роками. Недобір у степовій зоні - 5 млн. тонн, що становить 8,756 млрд грн в цінах реалізації минулого року. У лісостеповій зоні недобір становить 875 тис. тонн на суму 1,528 млрд грн. У поліській зоні ми маємо кращі показники, ніж у 2011 році», - повідомив С.Кваша, зазначивши, що в цілому по Україні недобір становив 5,893 тис. тонн на загальну суму 10,267 млрд грн.

Він зазначив, що збитки скорочено за рахунок вищої врожайності порівняно з попередніми показниками, за якими здійснювалися початкові розрахунки.

При цьому С.Кваша наголосив, що збитки розраховувалися виходячи з цін минулого року, які нижчі за ціни, що склалися на сьогодні. «Очевидно вже, що ціни, які є сьогодні, більші за ціни минулого року, це означає, що сума втрат, які ми розраховували за цінами реалізації минулого року на цей період, може бути зменшена», - зазначив С.Кваша.

Нагадаємо, раніше Мінагропрод оцінював втрати аграріїв від недобору урожаю через несприятливі погодні умови в 13,6 млрд грн.