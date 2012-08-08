Мінагропрод побоюється зниження урожаю кукурудзи через спеку і посуху

Міністерство аграрної політики і продовольства України побоюється зниження урожаю кукурудзи через несприятливий вплив спеки і посухи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у середу, 8 серпня, на прес-конференції в Києві директор департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Сергій Кваша.

«Ситуація, яка розгортається в Україні впродовж останніх двох тижнів, дуже складна. І ми розуміємо, що вона може призвести до деяких втрат врожайності і валового збору (кукурудза - УНІАН)», - сказав він.

С.Кваша повідомив, що посівні площі під кукурудзою під урожай 2012 року були збільшені на 1 млн. га порівняно з 2011 роком – до близько 4,5 млн. га і при розрахунковій врожайності це дасть змогу зібрати понад 20 млн. тонн кукурудзи. При цьому він наголосив, що одержаного урожаю буде досить для потреб тваринництва і забезпечення експортного потенціалу. Експорт кукурудзи, за даними С.Кваші, може становити близько 12,7 млн. тонн, тоді як у 2011 році Україна поставила на зовнішні ринки 13,857 млн. тонн.

Він зазначив, що це попередні оцінки, оскільки температурний режим на всій території України продовжує створювати несприятливі умови для вегетації кукурудзи.

Як повідомляв УНІАН, Український гідрометеорологічний центр понизив прогноз урожаю кукурудзи на 9% - до 21 млн. тонн проти раніше прогнозованих 23 млн. тонн за рахунок зниження унаслідок посухи врожайності культури в основних кукурудзосіючих областях.

Нагадаємо, Мінагропрод очікує, що урожай зерна в поточному році становитиме 45,3 млн. тонн проти 56,7 млн. тонн у 2011 році. Раніше очікувалося, що урожай кукурудзи у 2012 р. становитиме 23 млн. тонн.