Nestle збільшила чистий прибуток в I півріччі на 8% - до 5,27 млрд дол

Чистий прибуток концерну Nestle SA, найбільшого в світі виробника продуктів харчування і напоїв, у першому півріччі 2012 року зріс на 8% в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше і склав 5,12 мільярдів швейцарських франків (5,27 мільярдів доларів), передає РІА "Новости" з посиланням на фінансову звітність компанії.

При цьому аналітики очікували показника в 4,94 мільярдів швейцарських франків.

Чистий прибуток в перерахунку на одну акцію склав 1,61 швейцарських франків (1,65 доларів) проти 1,46 швейцарських франків за перші шість місяців попереднього року.

Довідка УНІАН. Nestlé - один з найбільших виробників продуктів харчування у світі. Nestlé належить 456 фабрик у 84 країнах світу. Річний обсяг продажів Nestlé у світі сягнув у 2010 році 109,7 млрд швейцарських франків. Крім виробництва продуктів харчування, Nestlé володіє акціями підприємств парфюмерно-косметичної промисловості.

У 1998 році Nestlé S.A. придбала контрольний пакет акцій ЗАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч». У травні 2003 року в Києві засновано ТОВ «Нестле Україна». В кінці 2003 року Nestlé S.A. придбала 100% акцій підприємства «Волиньхолдінг» (ТМ «Торчин»). У 2010 році Nestlé SA придбала ТОВ «Техноком», виробника продуктів швидкого приготування під ТМ «Мівіна».