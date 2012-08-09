Завтра в деяких регіонах України пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 10 серпня буде мінлива хмарність. У західних та східних областях помірні, вдень у північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура у південній частині, східних та Дніпропетровській областях вночі 16-21°, на узбережжі морів до 25°, вдень 26-31°; на решті території вночі 10-15°, вдень 21-26°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 10-15°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.

У столиці вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.

9 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 25-28°, в Дніпрі біля Києва 25°.