Продажі мережі McDonald's упали до мінімуму більш ніж за два роки

Продажі мережі фаст-фуду McDonald's впали до мінімуму більш ніж за два роки, в чому компанія звинувачує «мляву» економіку США, пише газета The Telegraph.

Продажі у ресторанах в США впали на 0,1% у липні, що стало найслабкішим показником з січня 2010 року. Світові продажі у більш ніж 33 тисячах ресторанів мережі залишилися на колишньому рівні. Аналітики прогнозували зростання продажів на 2,2% у США і на 2,3% – у всьому світі.

Крім погіршення економічної ситуації, причинами падіння продажів у McDonald`s стали акції та знижки в конкурентів у США. Компанія визнала, що «зіставні продажі в Америці були доволі одноманітними, оскільки рекламна діяльність не компенсувала наслідків застою в економіці».

У Європі продажі знизилися приблизно на 0,6%, хороші результати показала тільки Великобританія. McDonald's визнає, що це тривожний знак, і економічний клімат у Німеччині став «важчим». В Азії продажі знизилися на 1,5% за липень у порівнянні з таким самом показником роком раніше.

Акції McDonald's знизилися на 3%, до 86,31 дол. під час торгів, повідомляє «Газета.Ru».

Довідка УНІАН. «Макдональдз Юкрейн» відкрив перший заклад в Україні у 1997 р. в Києві. У 22 містах України працює 72 заклади, обслуговуючи близько 400 тис. відвідувачів щодня.